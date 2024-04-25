«Мог быть достаточно жестким»: композитор «Ералаша» рассказал, каким ему запомнился Борис Грачевский

Композитор и заслуженный деятель искусств России Александр Клевицкий дал эксклюзивное интервью сайту «Страсти» и рассказал о том, как сотрудничал с режиссером Борисом Грачевским. Создатель детского киножурнала «Ералаш» пригласил композитора писать музыку для выпусков, идея оказалась очень удачной.

«Первый раз я написал музыку к «Ералашу» в 1983 году, сюжет назывался «Миллион лет до нашей эры, или как появилась человеческая речь», и главную роль в нём сыграл Леонид Ярмольник. Это был мой первый опыт. Я сочинил какой-то мотивчик, принёс Грачевскому. Он сказал, что это никуда не годится, и что нужно что-то посовременнее (хотя я тогда был совсем молодой парень). Тогда был очень моден Майкл Джексон, ну я и переделал в этом стиле. «Вот! Это то, что нужно!» – сказал Грачевский», – вспоминает Александр Леонидович.

Клевицкий отметил, что с тех пор они с Грачевским сдружились, а через несколько лет он оставил его единственным композитором «Ералаша». Он написал музыку примерно к тысяче сюжетов!

«Сотрудничать с Борей было очень интересно, он был весёлый и любил шутить. Но у него был холерический темперамент, он мог быть достаточно жёстким. У него был свой, определённо настроенный вкус, я с этим его вкусом где-то совпал и изобрёл стиль, который так и назывался «ералашный стиль». Как только раздавались первые ноты этой музыки из телевизора, ты, даже если был в соседней комнате, сразу понимал: «Это «Ералаш»»! Перепутать этот стиль ни с чем было невозможно!» – поделился Клевицкий.

Композитор подчеркнул, что Грачевский был для «Ералаша» всем. На вопрос о будущем киножурнала без Бориса Юрьевича, мэтр ответил, что возглавить киножурнал должен человек, равный Грачевскому. Но по мнению мужчины, таких нет. При этом есть примеры, когда дело живет дальше без создателя.

Полное интервью к 70-летию композитора Александра Клевицкого можно прочитать здесь. Он рассказал о сотрудничестве с Александрой Пахмутовой, знакомстве с Иосифом Кобзоном и своем отношении к современным музыкальным конкурсам.