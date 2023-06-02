Вдова Бориса Грачевского в слезах призналась, что не может смириться со смертью мужа

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский ушел из жизни еще в 2021 году, но его близкие до сих пор не могут с этим смириться. У него остались жена Екатерина Белоцерковская и маленький сын Филипп. Первое время после трагедии вдова в принципе была крайне закрытой и отказывалась принимать утрату. Однако со временем, растворившись в материнстве, она смогла жить дальше.

Чтобы как-то склеить разбитое сердце, Екатерина переехала из дома, в котором когда-то жила с мужем, и стала много внимания уделять Филиппу, который, впрочем, является для нее живым напоминанием о Борисе. По признанию Белоцерковской, несмотря на то, что прошло уже два года, она все равно постоянно думает о почившем супруге и жалеет, что им не удалось прожить вместе гораздо дольше.

Недавно же вдова вновь погрузилась в свою скорбь после посещения документального фильма о Грачевском. Как сообщает издание «7Дней.ru», эмоциональное состояние Екатерины после сеанса вновь пошатнулось. Она расплакалась и призналась, что все-таки еще не смирилась. «Думала, что смогу спокойно слышать твой голос уже, но нет… Накрывает! Время не лечит! Говорят, боль притупляется… Нет! Ты живой! Я просто буду думать, что ты уехал и не сказал, когда вернешься», - поделилась Екатерина Белоцерковская.

Ранее вдова Грачевсого рассказала, как едва не оказалась на волосок от смерти из-за приступа аллергии. У нее настолько опухли глаза, что сначала она решила, что ослепла.