«Подумала, что ослепла»: вдова Бориса Грачевского едва не умерла из-за приступа аллергии

Екатерина Белоцерковская относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. На этот раз знаменитость в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказала об опасной ситуации, которая едва не стоила ей жизни.

Так, девушка вспомнила то время, когда она вместе с покойным супругом отправилась в Казахстан. Тогда они решили отведать местной кухни, но из-за халатности официантов Екатерина чуть не простилась с жизнью. Дело в том, что у нее аллергия на баранину, но ей принесли блюдо именно с этим мясом.

«Первое, что Боря спрашивает, есть ли там баранина. Сказали, что нет. Я откусываю, начинаю жевать и покрываюсь пятнами, потом у меня опухли глаза. Подумала, что ослепла», — высказалась вдова Грачевского.

Девушке потребовалась экстренная медицинская помощь. Она поехала в клинику, где ей сделали укол. После происшествия выяснилось, что в блюдо был добавлен курдючный жир. Именно он и спровоцировал острый приступ аллергии.

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Не менее интересна та история, в которой эмигрировавший Дмитрий Назаров колко ответил на критику Кучеры. Напомним, несколько дней назад Оскар в публичном пространстве оскорбил актера и заявил, что он не испытывает жалости к нему. Подобное крайне не понравилось звезде «Кухни».