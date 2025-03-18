Вдова Бориса Грачевского призналась в любви покойному мужу в день его рождения

18 марта основателю «Ералаша» Борису Грачевскому могло бы исполниться 76 лет. Кинорежиссер ушел из жизни четыре года назад из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Вдова звезды Екатерина Белоцерковская почтила память супруга в памятную дату.

Екатерина опубликовала в день рождения Грачевского редкий снимок, где он запечатлен на рыбалке. Режиссер улыбается на снимке, держа в руках пойманную добычу.

Вдова заслуженного деятеля искусств написала под его фото трогательные слова.

«Я помню всё… Я чувствую еще тебя, а значит всё не зря! Люблю», — обратилась к мужу Белоцерковская.

Хоть и с момента смерти знаменитости прошло четыре года, Екатерина не может смириться с потерей супруга. Она призналась, что всю жизнь будет хранить чувства к Грачевскому.

Режиссер женился на Екатерине, которая моложе его на 35 лет, в феврале 2016 года. Мало кто верил в искренность чувств Белоцерковской из-за большой разницы в возрасте с супругом. В 2020 году избранница артиста родила сына Филиппа.

В прошлом месяце вдову Грачевского засняли в компании незнакомого мужчины. Но Белоцерковская поспешила опровергнуть слухи о новом романе.