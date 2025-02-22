«Давайте прекратим нести ересь!»: вдова Грачевского ответила на слухи о новом возлюбленном

40-летнюю вдову основателя «Ералаша» Екатерину Белоцерковскую засняли рядом с незнакомым мужчиной. В Сети сразу же подумали, что это новый ее возлюбленный. После этого певица вышла на связь и опровергла ложные слухи.

Екатерина пришла с четырехлетним сыном от Грачевского на юбилей Московского театра марионеток. Рядом с ней заметили мужчину, который также был с ребенком.

Как пояснила Белоцерковская, ее засняли с мужем подруги. Слухи о новом возлюбленном рассмешили вдову кинорежиссера.

«Во-вторых, по поводу многодетной мамы я посмеялась, так как спросили: „У вас двое детей?“ Да, я сегодня многодетная мама. На этом все, давайте прекратим нести такую ересь!» — пояснила Екатерина в социальных сетях.

С актрисой, которая младше его на 35 лет, Грачевский расписался в 2016 году. В 2020 году у них родился сын Филипп.

Автор детского киножурнала умер в 2021 году от последствий, вызванных коронавирусом.

Ранее Мосгорсуд рассмотрел апелляцию наследников Грачевского по поводу его московской квартиры и отменил решение Мещанского районного суда. В итоге имущество разделят в четырех равных долях.