Вдова автора песни «На заре» заявила, что Никита Пресняков без разрешения использует хит в США

Уехавший из России внук Аллы Пугачевой активно гастролирует по американским клубам и зарабатывает деньги на исполнении каверов на российские хиты. Как оказалось, с правообладателями он не договаривался.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, семья умершего автора песни «На заре» Олега Парастаева недовольна, что Никита Пресняков без разрешения исполняет легендарный хит в США.

Как пояснила каналу вдова музыканта Ирина Парастаева, она всегда рада, когда «На заре» перепевают, но обычно музыканты предварительно связываются по поводу каверов. Именно поэтому новость о том, что сын Кристины Орбакайте зарабатывает на легендарной песне в США, стала неприятным сюрпризом.

«Артисты всегда согласовывают с нами, правообладателями, использование трека в концертной программе. Никита Пресняков почему-то этого не сделал», — возмутилась Парастаева.

В свою очередь солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов заявил, что давно не следит за тем, кто исполняет каверы на хит «Люби меня, люби». При этом он подчеркнул, что не собирается бороться с внуком Пугачевой, хотя и не одобряет, что он использует песню для заработка в США.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков начал зарабатывать на песнях российских артистов в США. Билеты на выступления стоят от 55 долларов (примерно 6 тысяч рублей) до 550 долларов (около 60 тысяч рублей). За эти деньги Пресняков исполнит «Люби меня, люби» из репертуара «Отпетых мошенников», «На заре» группы «Альянс» и другие хиты. Никита уже успел выступить в Нью-Йорке и в Майами.