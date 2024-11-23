Убыточный бизнес в РФ вынудил Никиту Преснякова петь каверы в американских барах

Уехавший в США внук Аллы Пугачевой начал зарабатывать на песнях российских артистов. Никита Пресняков активно гастролирует по американским клубам и барам и поет каверы на хиты начала 2000-х годов.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, билеты на выступления старшего сына Кристины Орбакайте стоят от 55 долларов (примерно 6 тысяч рублей) до 550 долларов (около 60 тысяч рублей).

За эти деньги Пресняков-младший исполнит «Люби меня, люби» из репертуара «Отпетых мошенников», «На заре» группы «Альянс» и другие хиты.

33-летний Никита уже успел выступить в Нью-Йорке и в Майами.

Ранее стало известно, что российский бизнес Никиты Преснякова понес убытки на 1 миллион рублей. В 2018 году внук Аллы Пугачевой открыл свое дело по установке спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и регионов. Оформлена компания на жену музыканта — Алену Краснову, однако среди учредителей компании есть имя Никиты.