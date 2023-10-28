Вдова Алексея Янина впервые рассказала о его болезни

Вдова Алексея Янина впервые рассказала, от чего страдал актер. Дарья призналась, что у Алексея была аневризма — выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии.

По ее словам, были предпосылки, что у Янина были проблемы с сосудами. Однако актер не принимал их во внимание, поэтому трагедии не удалось избежать.

«Просто он, как любой молодой человек, не «забивал» на здоровье. Не было серьезного отношения к себе», — рассказала супруга в беседе с журналистами mk.ru.

Дарья также упомянула, что у знаменитости никогда не было проблем с руками и ногами, за исключением «кризиса» в юности. Вероятно, это у Янина был микроинсульт, когда его руки и ноги внезапно онемели в машине.

В прошлом также было сотрясение мозга, но на обследовании врачи сказали, что это несерьезно.

Дарья также рассказала, что когда она была беременной, у Янина произошел непонятный приступ, и она отвезла его в больницу, где он провел неделю. Однако он отказывался от лечения, говоря, что принятие таблеток поможет ему.

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