Вдова Александра Градского Марина Коташенко привела в суд 10-летнего сына

Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко привела на судебное заседание 10-летнего сына. После она не стала ни с кем общаться и в спешке покинула здание. Об этом сообщает StarHit.

Родственники артиста по-прежнему делят его миллиардное состояние. Недавно стало известно, что кассация отменила решение, по которому вся недвижимость делилась между близкими певца. Теперь все имущество будет распределяться иначе, и неизвестно, что в итоге достанется Коташенко.

Журналисты отметили, что на последнее заседание вдова привела сына. Он является ответчиком в деле. Однако что-либо комментировать по разбирательствам Марина отказалась.

Напомним, что родственники композитора делят несколько элитных квартир в центре Москвы, заговорные коттеджи, коммерческие помещения, а также денежные счета. Что касается Коташенко, то она стала претенденткой на наследство в последний момент — Градский женился на ней незадолго до смерти.

Ранее стало известно, что в квартире Александра Градского на Тверской в Москве случился потоп.