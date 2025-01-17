В квартире Александра Градского на Тверской случился потоп: ущерб оценивают в 5,5 млн рублей

Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко подала в суд на коммунальщиков, из-за которых, по ее мнению, затопило квартиру артиста в Москве. Ущерб она оценила в 5,5 млн рублей. Об этом стало известно StarHit.

После смерти Градского его огромная квартира на Тверской досталась последней жене Марине и сыновьям Александру и Ивану. В суде за нее билась и вторая супруга композитора Ольга, которая мечтала сделать в комнатах культурный центр. Но новые владельцы недвижимости не смогли ее сохранить. Несколько недель назад случился потоп, и очень многое пострадало.

В середине декабря после случившегося Коташенко обратилась в суд. Она считает, что батареи прорвало из-за образовывавшегося свища, и возложила вину на коммунальную службу. Она требует, чтобы ей возместили ущерб в размере 5 492 480 рублей. Как отметили в суде, в эту сумму включена также неустойка.

Напомним, что Александр Градский умер еще в 2021 году. Однако разбирательства по поводу его наследства продолжаются до сих пор.

Ранее старшие дети Александра Градского подали кассационную жалобу по делу о наследстве звездного отца.