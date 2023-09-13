Вдова Александра Абдулова начала новый роман через 15 лет после смерти актера. Об этом сообщает издание kp.ru.

Юлия Абдулова стала вдовой очень рано. Ей исполнилось 32 года, когда ушел из жизни Александр. За 9 месяцев до смерти актера звездная пара стала родителями. Все эти годы после пережитой трагедии Юлия в одиночку воспитывала наследницу.

По информации источника, спустя 15 лет после кончины Абдулова Юлия вновь обрела личное счастье. Недавно она опубликовала в соцсети фото кольца, которое напоминает помолвочное. Однако близкий друг Юлии сообщил, что пока его приятельница не получила предложение руки и сердца. Вместо этого он подтвердил, что у Абдуловой начался новый роман.

Известно, что избранником Юлии стал состоятельный мужчина из сферы бизнеса. Несмотря на отношения, пока пара проживает по отдельности. На данный момент Абдулова вместе с дочкой находится в квартире актера на улице Гиляровского.

«Она встречается со зрелым мужчиной, ему за 60. Его зовут, как и Абдулова, Александр. Он не имеет никакого отношения к кино», — сообщил инсайдер.

Ранее мы писали о том, что вдова Абдулова перестала скрывать их 16-летнюю дочь. Подробности смотрите в этой статье.