Копия актера: вдова Абдулова перестала скрывать их 16-летнюю дочь

Вдова актера Александра Абдулова показала их подросшую дочь Евгению и рассказала о личной жизни. Наследнице звезды 16 лет. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Напомним, что легендарного артиста не стало 15 лет назад. Он умер на 55 году жизни от рака легких. Мужчина узнал о страшной болезни тогда, когда она уже не поддавалась лечению.

Женя родилась всего за девять месяцев до его смерти. Супруга старательно прятала ее от публики, а теперь решилась на откровение. Она опубликовала фото подростка в личном микроблоге.

«Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви», — написала женщина.

Известно, что наследница актера пошла по его стопам. Она снялась в фильме «Любовь и сакс» Аллы Суриковой, окончила театральную студию, но выбрала режиссерскую профессию.

Поклонники отмечают, что повзрослевшая дочь Абдулова очень похожа на него. По слухам, Женя не только внешне напоминает знаменитого отца, но и унаследовала черты характера.

Вдова артиста также высказалась о своей личной жизни. Многие поклонники интересуются, нашла ли Юлия женское счастье после смерти мужа. Но она говорит, что расскажет обо всем сама.

«Отсутствие информации порождает домыслы и искажает истину. Это факт. Я с ним знакома как никто… Так что в своем личном новом году постараюсь приоткрыть завесу. Но не тайны. Тайны у меня нет никакой, просто я человек непубличный. Попробую рассказывать, как есть, если это кому-то интересно. Не знаю получится ли», — порассуждала женщина.

Ранее журналистка Дарья Асламова заявила, что актер Александр Абдулов «каждый вечер менял женщин».