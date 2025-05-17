«Вдохновляющие фото»: актриса Марина Александрова восхитила семейными кадрами из Японии

Актриса Марина Александрова отправилась в Японию вместе с мужем и детьми. В личном блоге звезда сериала «Екатерина» поделилась редкими семейными кадрами с отдыха.

На опубликованных фото Марина Александрова предстала вместе с супругом Андреем Болтенко и двумя детьми — 12-летним Андреем и 9-летней Екатериной. Семья позировала на фоне водопадов, а также посетила ферму с капибарами в Японии.

«Мой икигай. Икигай — это концепция, которая предлагает людям сосредоточиться на поиске своего предназначения и простых радостей, делающих жизнь целостной», — подписала снимки Марина Александрова.

В переводе с японского языка икигай означает «смысл жизни». По всей вероятности, артистка дала понять, что главное для нее — семья, а не карьера, несмотря на наличие ярких ролей в кино и множество поклонников.

Пользователи Сети оценили вдохновляющие кадры Марины Александровой и отметили, что сын очень похож на нее.

«Ребята выросли, а вы похорошели!», «Сыночек — копия вы. Красавчик. Спасибо за вдохновляющие фото. И, конечно же, за Ваши работы», «Через Ваши фотографии видно, какая красивая Япония», — написали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Марина Александрова впервые за долгое время вышла в свет с дочерью.