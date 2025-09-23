«Вдохновляла, помогала лучше сидеть»: фото Эвелины Бледанс повесили напротив тюрьмы

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что ее большое фото из глянцевого журнала повесили на заборе напротив тюрьмы. Скандалить из-за этого она не стала, решив, что ее снимок помогал заключенным и вдохновлял их.

В шоу НТВ «Звезды сошлись» Бледанс поделилась, что участвовала в фотосессии, в которой из одежды на ней была только шуба. Уже после того, как снимки были напечатаны в журнале, она узнала, что один из портретов разместили напротив учреждения, в котором преступники отбывают наказание.

«Я же тоже помогала людям. Я их вот вдохновляла, помогала лучше сидеть, веселее… Я так понимаю, что кусочки меня, ободранной, до сих пор там на заборе висят!» - рассказала Эвелина.

Отметим, что сейчас актрисе 56 лет, при этом подписчики часто делают комплименты ее фигуре и внешности. Сама Бледанс признавалась, что после 50-ти начала переживать из-за своего возраста, но потом отпустила ситуацию. Сейчас она довольна тем, как выглядит, и выступает против пластических операций.

Ранее Эвелина Бледанс призналась, что присматривает себе жилье на берегу Черного моря.