«Где зарыта моя пуповина»: Эвелина Бледанс присматривает жилье на малой родине в Крыму

Актриса театра и кино, телеведущая Эвелина Бледанс посетила Крым. Она побывала на своей малой родине — в Ялте. Знаменитость не только отдохнула на курорте, но и осуществила ряд важных дел. О своем путешествии она рассказала Kp.ru.

Бледанс во время посещения Ялты встретилась с ее руководством. Актриса пообщалась с мэром Яниной Павленко. Темой разговора стали проекты, которые Эвелина хочет осуществить в родном крае.

«В краю, где зарыта моя пуповина, где похоронены мой отец, мать, бабушка, дед – все лежат здесь. Мне хочется сделать для Крыма как можно больше», — рассказала звезда.

Также телеведущая поделилась с журналистами планами на ближайшее будущее. Она заявила, что присматривает себе жилье на берегу Черного моря.

Ранее Бледанс рассказала о происшествии во время поездки в Крым. Актриса серьезно отравилась по дороге на полуостров.