«Вдалеке разрывались снаряды»: как Анастасия Макеева попала под обстрел на Донбассе

Анастасия Макеева отличается патриотическими взглядами. Знаменитость с начала СВО ездит на Донбасс вместе с супругом Романом Мальковым, где они выступают для российских бойцов. Порой артистке приходится рисковать жизнью во время таких командировок.

В последний раз знаменитость побывала в ДНР с концертом в честь Дня России. Поездка выдалась непростой: ночью неоднократно звучала сирена, а у артистов было только 120 секунд, чтобы покинуть помещение, в котором они спали. По правилам безопасности, в таком случае необходимо с паспортом в руках добежать до специально укрепленного здания и ждать распоряжения, когда можно будет вернуться назад. Однажды, помимо документов, Анастасия Макеева взяла сценическое платье, а ее муж — гитару.

«Тогда военные сказали: «Вот, настоящая артистка!» — рассказала Kp.ru знаменитость.

42-летняя актриса не понимает людей, которые думают, что она ездит на Донбасс для пиара, рискуя своей жизнью. Анастасия вспомнила, как попала под обстрел Макеевки в 2022 году с Дмитрием Харатьяном. Артистам тогда сказали, что концерт отменяется: медиков не могли собрать в одном месте. В итоге звезды ходили по трем отделениям и поздравляли бойцов.

«Мы пели и слышали, как где-то вдалеке разрывались снаряды. И Рома был рядом, он не только мой муж, но и товарищ, который поддерживает меня во всем», — объяснила Макеева.

Ранее звезда призналась, что только с четвертым мужем стала по-настоящему счастливой, несмотря на некоторые ограничения, которые появились в браке.