Четвертый муж Макеевой запрещает ей открытые наряды и ограничивает общение с «неприятными» людьми

Актриса и певица Анастасия Макеева призналась, что только с четвертым мужем стала по-настоящему счастливой, несмотря на некоторые ограничения, которые появились в браке. По ее словам, она ждала Романа Малькова всю жизнь, и только он смог ее полюбить.

За свою жизнь звезда мюзиклов неоднократно пыталась построит семью. Первым ее мужем был Петр Кислов, затем Глеб Матвейчук, а третий брак у нее был с Александром Саковичем. Как оказалось, любви в этих союзах не было, поэтому они быстро и распадались. Все иначе у Макеевой с четвертым супругом.

Актриса поделилась, что до 38 лет не могла найти мужчину, который бы полностью принимал ее. Но потом неожиданно она встретила Малькова.

«Роман – тот мужчина, которого я ждала всю жизнь. Единственный и первый мужчина, который по-настоящему меня полюбил. Хотя в прошлом у меня было много попыток создать семью», - рассказала артистка в интервью Kp.ru.

Анастасия призналась, что Роман изменил ее жизнь, и сейчас она ему за это благодарна. По ее словам, он довольно ревнив, поэтому ей пришлось выбирать после замужества более закрытые платья. Первое время она сопротивлялась, но потом сдалась, так как поняла, что «необходимо перейти в другой семейный возрастной ценз».

«Я очень доверяю Роману и готова делать все, чтобы он чувствовал себя спокойно. Если вы заметили, то все мои платья стали более закрытыми. Только он меня одевает, никаких костюмеров ко мне не подпускает», - отметила актриса.

Макеева рассказала, что ей очень комфортно с мужем, они могут говорить или молчать друг с другом. При этом они вместе работают – Роман является концертным директором жены. В его обязанности входит организация работы актрисы, а также ограничение ее общения с людьми, которые ей или ему неприятны. По словам Анастасии, таким образом муж ее оберегает.

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