«Вчера сделали операцию»: попавшая под нож хирургов Кудрявцева вышла на связь

Телеведущей Лере Кудрявцевой, получившей серьезную травму, сделали сложную операцию на ноги. Знаменитость вышла на связь с подписчиками 23 февраля и рассказала, как все прошло.

Операцию 52-летней телеведущей провели хирурги госпиталя Минобороны РФ. Сейчас Кудрявцева находится в медучреждении и восстанавливается после хирургического вмешательства.

«Одеяла, кружки, подушки с символикой. Вчера сделали операцию», — рассказала она в своем Telegram-канале.

Как пояснили медики, перелом случился из-за того, что бедро «еще не вернулось на место», а нога уже приземлилась, и случилось скручивание. В итоге связка в колене порвалась, а тазобедренная кость стукнулась о голень. Это и стало причиной перелома.

Напомним, Лера Кудрявцева оказалась прикована к коляске после того, как сломала ногу и получила разрыв связки на репетиции съемок нового юмористического шоу.