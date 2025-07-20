«Вчера его привезли»: в Москве готовятся к прощанию с режиссером фильма «Завтра была война» Юрием Карой

Тело умершего от инфаркта режиссера фильма «Завтра была война» Юрия Кары доставили в Москву, где состоится церемония прощания. Об этом в разговоре с ТАСС сообщила дочь сценариста Юлия Кара.

«Да, вчера его привезли в Москву», — рассказала дочь Юрия Кары.

Заслуженный деятель искусств РФ ушел из жизни 16 июля в возрасте 70 лет от инфаркта в Ялте. Ранее Юрий Кара также перенес два инфаркта - в 2024 и 2025 годах. Смерть режиссера стала полной неожиданностью для его близких и поклонников. По словам дочери, сценарист до последнего оставался творчески активным: «Только написал новый сценарий».

Как оказалось, незадолго до смерти Юрий Кара дважды вызывал скорую с жалобами на боли в сердце, но отказывался от госпитализации. В результате 16 июля у артиста случился сердечный приступ. Рядом ним в этот момент находился друг Майк Львовски, который сам отвез режиссера в больницу. Врачи боролись за жизнь сценариста и провели операцию, но все усилия оказались тщетными. Друг актера предполагает: его состояние могло окончательно ухудшиться из-за аномальной жары.

«До конца пока не понятно, что именно послужило точной причиной ухудшения самочувствия. Но, скорее всего, именно жара. Не справился с такой погодой, вот и ударило», — отметил Майк Львовски.

Ранее мы писали о том, что Юрия Кару похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве.