«Вчера был очень сложный день для нашей семьи»: Рудковская сообщила, что Евгений Плющенко болен

Внезапная болезнь подкосила 40-летнего фигуриста Евгения Плющенко. О проблемах со здоровьем у спортсмена сообщила его супруга Яна Рудковская. Она рассказала, что поднять мужа не удалось даже за пять дней, передает Vokrug.tv.

Олимпийский чемпион состоит в браке с Рудковской уже много лет. У пары есть двое сыновей. Помимо работы, супруги стараются уделять время и детям. Фигурист также общается со старшим ребенком, который появился у него в первом браке.

Несмотря на то, что Плющенко завершил карьеру еще в марте 2017 года, у 40-летнего спортсмена дел не убавилось. Он сразу же стал преподавать. Кроме того, фигурист гастролирует по стране со своей ледовой шоу-программой. Вместе с супругой Евгению приходится много работать, возможно, настолько, что здоровье уже не выдерживает.

Так, Рудковская обратилась к подписчикам с плохой новость. Звездный супруг серьезно заболел. Пять дней Плющенко пытался прийти в себя, но, по всей видимости, ему это не удалось.

«Вчера был очень сложный день для нашей семьи. Женя сильно заболел, и мы за 5 дней не смогли его поднять. Наше шоу, несмотря на эту проблему, с большим успехом прошло в Нижнем Новгороде, все ребята отработали на 100 процентов», — рассказала Рудковская.

Единственное, что по-настоящему вызывало опасение — выступление сына Плющенко. Александр должен был исполнить программу на льду вместе с папой.

В сложившейся ситуации мальчик не растерялся и показал зрителям свой высокий уровень мастерства. По словам Рудковской, выступление Александра было настолько трогательным, что многие зрители не сдержали слез.

Ранее продюсер заявила о планах по выходу на пенсию и назвала своего приемника. Им оказался старший сын от первого брака — Николай Батурин.