Неожиданное решение: Яна Рудковская назвала имя своего преемника

Продюсер Яна Рудковская заговорила о выходе на пенсию и назвала имя своего преемника. На удивление многих, им стал ее старший сын от первого брака – Николай Батурин. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Знаменитость отправилась в Китай со своим ледовым шоу «Щелкунчик». Вместе с ней были муж Евгений Плющенко и их сын Саша, которого называют Гном Гномычем. Яна была рада успеху и даже успела отдохнуть. Она призналась, что с работой ей очень помог сын от первого брака Николай.

Рудковская опубликовала семейное фото и написала, что нашла преемника.

«Того и глядишь, скоро уйду на пенсию, буду жить для себя! Шучу, конечно, но его помощь в этой поездке была весьма существенной», – поделилась мыслями женщина.

По информации СМИ, наследник знаменитости только недавно окончил МГИМО с красным дипломом. Многие поклонники продюсера отмечают, что молодой человек хорош собой и мог бы сделать карьеру в модельном бизнесе. В прошлом году он хотел стать рэп-исполнителем, но быстро охладел к этому.

Ранее мы писали о том, как Яна Рудковская сбежала с дня рождения сына Киркорова. Филипп Киркоров устроил вечеринку по случаю 11-летия Мартина. Поздравить именинника приехало множество звезд, среди которых Сергей Лазарев, Андрей Малахов, Наташа Королева, Григорий Лепс, Лариса Долина и Регина Тодоренко. Рудковская объяснила, почему спешно покинула мероприятие.