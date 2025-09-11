«Вцепились друг в друга и кайфуем»: Прилучный рассказал о браке с Брутян

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали в интервью «Каравану историй» о семейной жизни и характере сына Микаэля. Звезда «Закрытой школы» признался, что у них с женой в начале отношений не было стадии «притирки» друг к другу.

«У нас не было никакой притирки, мы просто вцепились друг в друга и кайфуем. Три года пролетели как один. Единственное, сын бегает, напоминает, что прошло какое-то время», — поделился Павел.

По словам Зепюр, их сын растет настоящим юмористом. Он много смеется и смешит всех вокруг.

«Ему сейчас два года и четыре месяца, он хорошо говорит на русском, английском, старается немножечко и на армянском тоже. Он наблюдает за папой, повторяет за ним», – рассказала Брутян.

А еще мальчик очень любит брата и сестру по папе – Тимофея и Мию. Они появились на свет в предыдущем браке Прилучного с Агатой Муцениеце.

«Мия и Тимофей старше, и он смотрит, как они разговаривают, как бегают, прыгают, ему всё это интересно. Ещё он любит нас смешить. Если мы посмеялись над каким-то его словом, то через пять минут он его повторит», — отметила Зепюр и назвала сына мальчишкой с юмором.

