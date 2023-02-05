Вцепилась ей в волосы: раскрыты подробности потасовки Аллегровой и Ротару

В Сети активно обсуждается потасовка двух певиц — Ирины Аллегровой и Софии Ротару. Пользователи считают, что артистки поссорились на фоне новой песни «Возвращайтесь домой, мальчики».

Поклонники утверждают, что Ротару назвала Аллегрову личным врагом. Кроме того, она бы вцепилась ей в волосы при встрече.

Продюсер Сергей Лавров дал комментарии о конфликте. Он считает, что напряженные взаимоотношения певиц — это слухи. Во-первых, Ротару и Аллегрова никогда близко не дружили. Во-вторых, Ротару миролюбия женщина и ушла бы по-английски.

Ранее мы писали, что Ирина Аллегрова отменяет концерты и теряет от 14 миллионов.