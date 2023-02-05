13:00, 05 февраля 2023
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Вцепилась ей в волосы: раскрыты подробности потасовки Аллегровой и Ротару
София Ротару устроила скандал Ирине Аллегровой на фоне новой песни.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
В Сети активно обсуждается потасовка двух певиц — Ирины Аллегровой и Софии Ротару. Пользователи считают, что артистки поссорились на фоне новой песни «Возвращайтесь домой, мальчики».
Поклонники утверждают, что Ротару назвала Аллегрову личным врагом. Кроме того, она бы вцепилась ей в волосы при встрече.
Продюсер Сергей Лавров дал комментарии о конфликте. Он считает, что напряженные взаимоотношения певиц — это слухи. Во-первых, Ротару и Аллегрова никогда близко не дружили. Во-вторых, Ротару миролюбия женщина и ушла бы по-английски.
Ранее мы писали, что Ирина Аллегрова отменяет концерты и теряет от 14 миллионов.
Источник фото:Starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: