Ирина Аллегрова отменяет концерты и теряет от 14 миллионов

Последнее время певица Ирина Аллегрова — редкий гость на сцене. Планируя в марте дать концерты в Минске и Санкт-Петербурге, певица недавно сообщила об отмене.

Оказалось, что певице трудно выступать в нынешнее тяжелое время. Поклонники ждали и просили выступлений, но Аллегрова категорична в этом вопросе.

Организаторы признались, что за два концерта Аллегрова могла бы получить приличный гонорар. Каждый стоил бы минимум 7 миллионов рублей.

Но миллионы не заманивают певицу на сцену. Считая сейчас свои выступления неуместными, Аллегрова отказывается петь.

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