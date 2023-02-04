12:50, 04 февраля 2023
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Ирина Аллегрова отменяет концерты и теряет от 14 миллионов
Ирина Аллегрова потеряла 14 миллионов, отменив концерты.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Последнее время певица Ирина Аллегрова — редкий гость на сцене. Планируя в марте дать концерты в Минске и Санкт-Петербурге, певица недавно сообщила об отмене.
Оказалось, что певице трудно выступать в нынешнее тяжелое время. Поклонники ждали и просили выступлений, но Аллегрова категорична в этом вопросе.
Организаторы признались, что за два концерта Аллегрова могла бы получить приличный гонорар. Каждый стоил бы минимум 7 миллионов рублей.
Но миллионы не заманивают певицу на сцену. Считая сейчас свои выступления неуместными, Аллегрова отказывается петь.
Ранее мы писали, что София Ротару отвернулась от Аллегровой.
Источник фото:Starface
Источник:Московский комсомолец
Автор:Галина СьюТеги: