Вбивали наставления «каленым железом»: Ольга Дибцева заговорила о детских травмах

Ольга Дибцева призналась, что ее детство прошло в тяжелых условиях, из-за чего теперь ей приходится прорабатывать душевные травмы с психотерапевтом. Об этом она рассказала в беседе с изданием The Voice.

Актриса отметила, что является классическим ребенком 90-х. Ее детство прошло в одном из спальных районов Северной столицы, девушка росла в семье интеллигентных профессоров.

«В это время была настоящая разруха и процветал бандитизм: в нашем подъезде торговали наркотиками. За меня страшно боялись родители. Этот страх родителей очень фрустрировал меня», – пояснила Ольга Дибцева.

По ее словам, наставления родственников вбивались в нее «каленым железом». Девочке говорили «не высовываться» и всегда вести себя подобающе. В то время Ольга часто ссорилась с родителями, чтобы попытаться как-то противостоять их указаниям.

Артистка подчеркнула, что прорабатывать детские травмы ей помогает психотерапевт. Именно благодаря специалисту она начала лучше понимать себя, свои истинные страхи и желания.

«Психология помогает мне и в режиссуре, и в сценарном деле. Я очень точно понимаю причинно-следственные связи в поступках людей», – добавила Дибцева.

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