«Не хочу называть имен»: Филипп Киркоров прячет избранницу в подмосковном коттедже

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что с недавнего времени стал настоящим домоседом. По словам певца, его клешнями не вытащить из подмосковного коттеджа. Вероятно, все дело в новой избраннице артиста, которую он прячет ото всех за городом.

Киркоров пообщался с журналистами kp.ru на тему творчества и жизни. О последнем исполнитель поведал с особенным удовольствием. По словам Филиппа, он наконец-то стал счастливым человеком. Все дело в том, что король отечественной эстрады нашел вторую половинку. Киркоров тщательно скрывает свою избранницу от публики. По всей видимости, он проводит время с возлюбленной в своем загородном доме. Это следует из того, что певец как никогда хочет бежать в коттедж после работы.

«Ни сцена, ни концерты - в первую очередь дом и моя семья. Я сейчас не одинок. Я люблю и любим. Не хочу называть имен, это только мое... Но я сейчас счастлив. Мне хочется бежать домой», — рассказал исполнитель.

Ранее Киркоров проговорился о своей второй половинке во время выступления в Сочи. Кумир миллионов россиян признался, что вот уже девять месяцев живет не один. Тогда певец четко дал понять, что речь идет ни о детях, а о девушке в его жизни.