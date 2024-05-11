«Важно выбирать слова»: Канделаки осудила участницу «Больших девочек», назвавшую Севастополь дырой

Журналистка Тина Канделаки прокомментировала слова участницы шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница» о Севастополе. Девушка по имени Алина назвала город дырой, чем спровоцировала бурную реакцию в Сети.

Телеведущая поделилась своим мнением относительно ситуации в своем Telegram-канале Тина Канделаки. Знаменитость призналась в любви к Севастополю, а также заявила, что с удовольствием отдыхала и будет отдыхать в этом городе.

Также, по словам журналистки, она никаким образом не разделяет мнение участницы шоу о любимом месте. Канделаки считает, что критика в Сети и ажиотаж вокруг темы станут уроком для Алины.

«Потому что сегодня, когда наши недруги бдительно относятся к тому, кто и что говорит о своей стране, особенно важно выбирать слова, чтобы не было возможности домыслить», — написала Тина.

Ранее журналистка отреагировала на сообщения о назначении ее новым министром спорта России. Она назвала эту информацию «чушью».