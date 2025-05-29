«Важно постоянно делать больно»: поэтесса Полозкова* пыталась умереть из-за издевательств экс-мужа

Поэтесса Вера Полозкова*(внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала об ужасах, с которыми столкнулась в браке с музыкантом Александром Бганцевым. В личном блоге она призналась, что пыталась покончить с собой, так как не могла терпеть издевательства бывшего супруга.

По словам Веры* она жила в аду, пока была вместе с Александром. Он изводил ее, угрожал и унижал. Поэтесса поделилась, что мужчина не хотел их общих детей, предлагал сделать аборт, не давал ей высказывать свое мнение, называл «грязью» и не видел ничего страшного в том, чтобы успокаивать месячную дочь ударом головой о стену.

Во время третьей беременности Полозкова* рассталась с супругом, но в пандемию они вновь начали жить вместе. Тогда, по признанию поэтессы, она предприняла попытку суицида. Женщина стала бояться выходить из комнаты, не хотела в лишний раз пересекаться с экс-мужем, чтобы он в чем-нибудь вновь ее не обвинил. Из-за стресса у нее появились мигрени. Проблемы со здоровьем возникли и у детей.

«Человеку, которому доступен единственный способ питаться — психическое насилие, не нужно с вами мириться. Не нужно искать выход из кризиса. <…> Вы его еда, ему важно постоянно делать вам больно», - заявила Полозкова*.

Разорвать все отношения с бывшим поэтесса смогла только спустя шесть лет. Она отметила, что такие люди не меняются, и призвала девушек – если столкнулись с насилием, не стоит ждать, что все со временем наладится, нужно сразу уходить.

Ранее сын Ирины Дубцовой после расставания с Тоней Худяковой заявил, что ищет новую девушку.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга