«Важно, почему человек уехал»: Никита Михалков выступил за бойкот режиссеров, критикующих Россию

Работы тех авторов, которые покинули Россию и теперь порочат ее честь за границей, не должны демонстрироваться на родине. Соответсвующую точку зрения выразил режиссер Никита Михалков, передает ТАСС.

Известный деятель культуры выступил перед журналистами на брифинге. Обсуждая тему выдачи прокатных удостоверений режиссерам, которые негативно высказываются о России, Михалков дал понять, что настроен категорично. Так, председатель Союза кинематографистов уверен, что их работы не следует допускать к показу на родине.

Также Никита Сергеевич отметил, что важно знать, по каким причинам человек уехал из страны. Ведь среди них существуют и те, кто, покинув дом, занимаются на чужбине своим делом, а не поливают грязью Отечество.

«Важно же, почему человек уехал и как он реагирует на происходящее в его стране тогда, когда он ее оставил. Потому что мы все знаем, что есть люди, которые уехали, которые занимаются своим делом, или не занимаются своим делом, но, по крайней мере, не пытаются заработать на том, чтобы оскорблять свой народ, который они бросили», — заключил режиссер.

Ранее Михалков назвал русскую провинцию основой страны. Деятель театра и кино часто путешествует по регионам России.