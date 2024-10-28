«Важно относиться серьезно»: певица Корнелия Манго назвала причину, по которой не могла забеременеть 10 лет

Недавно певица Корнелия Манго поделилась радостной новостью — уже скоро она впервые станет мамой. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ 38-летняя артистка призналась, что не могла забеременеть 10 лет, и раскрыла, почему так произошло.

Экс-участница реалити-шоу «Фабрика звезд» рассказывала, что они с мужем Богданом Дюрдем мечтали о рождении ребенка 10 лет, но у певицы не получалось забеременеть. В этом году Корнелия Манго уже всерьез задумывалась об ЭКО, но ее супруг был против, считая, что все случится в нужный момент. Неожиданно для себя артистка поняла, что ее поведение изменилось, а позднее узнала о своем «интересном» положении.

«Я сидела в очереди, и одна женщина начала толкаться, пошла вне очереди. И я с ней поругалась, хотя мне это не характерно, я вообще не скандальная, только если доведут. Рассказала мужу про эту ссору, а он предложил сделать тест. <…> Вообще не ожидала, и вот они — заветные две полосочки», — рассказывала Корнелия Манго.

Знаменитость предположила, почему ей пришлось ждать беременности 10 лет. По мнению Корнелии Манго, это могло произойти из-за «слишком густой крови».

«Возможно, у меня долго не получалось забеременеть, потому что у меня слишком густая кровь. Я знаю, что у каждой второй густая кровь. Возможно, после ковида. Это опасно тромбозами и непитанием плода. К этому важно относиться серьезно», — заявила певица.

Пара пока не знает пол будущего ребенка, но экс-участница «Фабрики звезд» призналась, что хотела бы дочь.

«Кого — не знаю, но хотелось бы, конечно, девочку. Мы взяли конвертик», — поделилась артистка.

Напомним, Корнелия Манго и Богдан Дюрдь познакомились на съемках шоу «Я смогу!» в 2015 году и уже в следующем году поженились. В октябре этого года певица сообщила о своей первой беременности.

Ранее сообщалось о том, что Корнелия Манго отказалась от концерта из-за беременности.