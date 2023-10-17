Важно научиться делать это: Ляйсан Утяшева раскрыла секрет высокой работоспособности

У Ляйсан Утяшевой довольно плотный рабочий график. При этом девушка живет в удовольствие и радует поклонников своим позитивом. Выдерживать вечные съемки и гастроли ей помогает качественный отдых. В беседе с Kp.ru она назвала три способа расслабления.

«Сон – один из основных элементов перезагрузки тела и мыслей. Даже если съемки длятся долго, я стараюсь высыпаться», – пояснила телеведущая.

Жена Павла Воли также отметила важность умеренных физических нагрузок. Девушка не изнуряет себя тренировками. Она предпочитает растяжку и упражнения, направленные на восстановление организма после перелетов и съемок.

Третьим способом расслабления для Ляйсан стали СПА-процедуры.

«Баня и тайский массаж помогают телу и моральному состоянию обрести баланс», – подчеркнула Утяшева.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко задумалась о пластике. Звезда телеэкранов призналась подписчикам в микроблоге, что ее кожа серьезно пострадала от тяжелого грима, ведь девушка находится в кадре по 14 часов каждый день.