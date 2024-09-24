«Важно, куда он собрался»: лидер группы «СерьГа» оценил желание певца Шуры выступить в зоне СВО

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин ответил певцу Александру Медведеву, известному под псевдонимом Шура, выразившему желание выступить перед российскими военнослужащими в зоне СВО. Музыкант поинтересовался, с какой целью исполнитель хита «Ты не верь слезам» собрался в такую поездку и не исключил, что у него есть «какие-то грешки».

Галанин также выразил мнение, что творчество Шуры не совсем соответствует запросам бойцов. Он предложил артисту лучше выступить в госпитале одного из новых регионов для медперсонала, или для местных жителей.

«Возможно, конечно, у него был душевный порыв. Пусть едет. Важно, куда он собрался. Я думаю, что его музыка не нужна для выступления в воинской части из-за ее специфики. А выступить где-то поближе к линии соприкосновения для местных жителей можно, наверное», – отметил Галанин в беседе с «Абзацем».

Ранее Шура назвал себя самым патриотичным певцом России, пояснив, что уже много лет исполняет самую патриотичную песню под названием «Твори добро на всей земле».