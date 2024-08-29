Шура назвал самого патриотичного певца России: ответ вас удивит

Шура (Александр Медведев) выступил на фестивале «Новая волна — 2024» в Сочи. Артист много двигался, шутил и назвал себя самым патриотичным певцом России в разговоре с журналистами.

Когда Шура приехал в Сочи, на улице было более 30 градусов жары. Поэтому на репетицию артист пришел с веером, который он не выпускал из рук. После выступления исполнитель хита «Ты не верь слезам» пожелал танцовщицам удачно выйти замуж.

Шура порассуждал и об изменениях в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что в последнее время появилось много артистов, исполняющих патриотические песни — это радует Александра.

Певец назвал себя самым патриотичным артистом в российском шоу-бизнесе.

«Я же уже столько лет пою, наверное, самую патриотическую песню: „Твори добро на всей земле“. Ее любят во всех уголках нашей большой страны. У меня есть в репертуаре и песни военных лет», — цитирует исполнителя mk.ru.

Ранее Шура рассказал, что один из фанатов подарил ему двухкамерный гроб. Исполнитель неоднократно признавался, что заранее планирует свои похороны и не видит в этом ничего предосудительного.