Важно качественно обслужить: дочь Вячеслава Малафеева рассказала о своем заработке

Дочь известного футболиста Вячеслава Малафеева призналась, что зарабатывала больше ста тысяч рублей, будучи официанткой. Об этом сообщает Газета.Ru.

20-летняя Ксения Малафеева утверждает, что всегда старалась качественно обслужить гостя, за что получала неплохие чаевые. Девушка работала в одном из столичных ресторанов около года.

«Реально зарабатывала больше 100 тысяч рублей, максимально выходило 140 тысяч. Этот пример говорит про сумасшедшую целеустремленность, что можно, даже работая официанткой, иметь хорошие деньги», – заявила она.

В 2023 году дочь Малафеева покинула Россию и переехала в Дубай. Как оказалось, у Ксении были разногласия с родителями по поводу ведения блога в соцсетях. Девушка выкладывала откровенные фотографии, что не нравилось ее отцу и мачехе, однако потом им удалось наладить отношения.

Ранее мы писали, что в честь развода супруги Малафеевы устроили грандиозную вечеринку, на которой обменялись теплыми словами благодарности за совместно прожитые годы. Пара решила расстаться хорошими друзьями.