«Важно читать им сказки»: психолог рассказала о переживаниях детей Костомарова спустя 3 месяца без папы и мамы
Психолог пояснила, что могут переживать дети Костомарова спустя три месяца без папы и мамы.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Дети фигуриста Романа Костомарова – семилетний сын и двенадцатилетняя дочь – три месяца ждут возвращения родителей из «Коммунарки». Психолог Наталья Федына пояснила, что могут переживать наследники спортсмена, будучи три месяца без папы и мамы.
По всей вероятности, несовершеннолетние находятся с бабушкой и дедушкой. Федына отметила: имеет значение, как ведут себя взрослые, с которыми остались дети, а также есть ли у них возможность общаться с родителями.
«Сейчас важно читать им сказки», - сказала психолог изданию Blitz.center.
Она считает: подойдут такие произведения, где есть описание, как жить в случае, когда что-то случается.
«Конечно, часть их жизни разрушена…», - заключила Федына.
Ранее мы писали о том, чем строгость Костомарова может навредить его детям в будущем.