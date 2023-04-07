«Важно читать им сказки»: психолог рассказала о переживаниях детей Костомарова спустя 3 месяца без папы и мамы

Дети фигуриста Романа Костомарова – семилетний сын и двенадцатилетняя дочь – три месяца ждут возвращения родителей из «Коммунарки». Психолог Наталья Федына пояснила, что могут переживать наследники спортсмена, будучи три месяца без папы и мамы.

По всей вероятности, несовершеннолетние находятся с бабушкой и дедушкой. Федына отметила: имеет значение, как ведут себя взрослые, с которыми остались дети, а также есть ли у них возможность общаться с родителями.

«Сейчас важно читать им сказки», - сказала психолог изданию Blitz.center.

Она считает: подойдут такие произведения, где есть описание, как жить в случае, когда что-то случается.

«Конечно, часть их жизни разрушена…», - заключила Федына.

Ранее мы писали о том, чем строгость Костомарова может навредить его детям в будущем.