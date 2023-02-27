Костомаров оказался жестким родителем: детям Оксаны Домниной светит угроза из-за отца

Фигурист Роман Костомаров, который с 10 января находится в больнице, до болезни был жестким родителем. Спортсмен даже выбрал за детей профессию, посчитав, что они не способны принимать решения. Семейный психолог Наталья Панфилова предупредила, чем опасно такое воспитание.

По ее словам, немаловажно, чтобы дети самостоятельно выбирали игры и занятия. «У него должно быть пространство для принятия решений», - считает специалист.

В противном случае, уверяет специалист, можно получить человека, сильно зависимого от решений других людей.

«Это в жизни может навредить», - предупредила Панфилова и добавила, что при отсутствии контакта с собой человек «не сможет организовать свою жизнь с пользой и приятностью для себя».

Ранее сообщалось, что Костомарову стало лучше после нескольких процедур очищения крови. До этого у спортсмена произошли два инсульта, он перенес операции по ампутации.

Коллега Костомарова Илья Авербух не остается равнодушным к трагедии с фигуристом. Он организовал сбор открыток с пожеланиями от поклонников спортсмена.