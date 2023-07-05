«Важна финансовая помощь»: телеведущая Дана Борисова рассекретила влиятельного покровителя
Телеведущая Дана Борисова заявила, что живет за счет двух мужчин из Германии и Красноярска.
Фото: Starface.ru
Дана Борисова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с публикой и обсуждает с ней личную жизнь. Еще совсем недавно знаменитость отказывалась от романов с мужчинами, поскольку развод с бывшим избранником ей дался нелегко. Однако недавно в интервью для платформы PREMIER Борисова рассекретила новые отношения.
По словам Даны, за ней ухаживают сразу два мужчины: «воздыхатель из Германии» и «спонсор из Красноярска». Знаменитость не смущают отношения на расстоянии. Важнее всего для нее то, что избранники оказывают ей финансовую помощь.
«Для меня важна финансовая помощь от мужчин, я этого не скрываю и не вижу в этом ничего плохого», — высказалась Дана.
Оказывается, недавнюю поездку в Турцию Борисовой оплатил один из ухажеров. Правда, мужчина не ожидал, что телеведущая приедет с дочерью, поэтому он «испугался и унес ноги, оставив тысячу евро».
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