«Важна финансовая помощь»: телеведущая Дана Борисова рассекретила влиятельного покровителя

Дана Борисова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с публикой и обсуждает с ней личную жизнь. Еще совсем недавно знаменитость отказывалась от романов с мужчинами, поскольку развод с бывшим избранником ей дался нелегко. Однако недавно в интервью для платформы PREMIER Борисова рассекретила новые отношения.

По словам Даны, за ней ухаживают сразу два мужчины: «воздыхатель из Германии» и «спонсор из Красноярска». Знаменитость не смущают отношения на расстоянии. Важнее всего для нее то, что избранники оказывают ей финансовую помощь.

«Для меня важна финансовая помощь от мужчин, я этого не скрываю и не вижу в этом ничего плохого», — высказалась Дана.

Оказывается, недавнюю поездку в Турцию Борисовой оплатил один из ухажеров. Правда, мужчина не ожидал, что телеведущая приедет с дочерью, поэтому он «испугался и унес ноги, оставив тысячу евро».

Ранее мы писали о том, что 15-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой решилась на пластическую операцию. Подробности смотрите в этой статье.