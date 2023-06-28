15-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой решилась на пластическую операцию

Дана Борисова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Телеведущая ведет активный диалог с публикой и готова обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. Не так давно Дана заявила, что на ее дочь напала собака, вот почему 15-летняя девочка провела несколько дней в больнице. К счастью, на данный момент ее жизни ничего не угрожает. Однако скоро наследница Борисовой вновь окажется в медицинском учреждении, правда, уже по другому поводу.

В беседе с mk.ru телеведущая призналась: ее дочь перенесет пластическую операцию, но для этого надо дождаться совершеннолетия. В первую очередь, школьница захотела в себе исправить нос. Девочка считает, что он похож на папин.

«Ее все устраивает, она похожа на меня, но носиком своим почему-то недовольна. Я категорически ей не буду ничего запрещать», — высказалась знаменитость.

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