Надежда Ангарская вспомнила, как вышла замуж за тренера своего сына. Об этом сообщает mk.ru.

В 2023 году Надежда Ангарская вышла замуж за футбольного тренера Николая Федчука. Спустя несколько месяцев у возлюбленных родился сын Даниил. Как рассказала сама Ангарская, она познакомилась с будущим мужем случайно.

«Я записала ребенка в спортивную секцию по футболу в садике, добавилась в группу в вотсапе, и тренер мне написал: „Надежда Викторовна, хочу пригласить вашего ребенка поиграть на чемпионате за школу“. Я согласилась. В общем, мы начали ходить на занятия. А летом школа поехала на сборы в Сочи. Это был 2022 год», — вспоминает она.

По словам Ангарской, ей удалось поближе познакомиться с мужчиной во время сборов, на которые она отправилась вместе с сыном.

«Тогда мы начали общаться с тренером Николаем Ивановичем, и я увидела его как будто с другой стороны. До этого он был просто тренер моего ребенка, а тут он человек, а потом еще и мужчина», — рассказала она.

Знаменитость добавила, что ей все равно на то, что ее супруг из другой сферы.

Ранее мы писали о том, что Надежда Ангарская заговорила о желании родить третьего ребенка.