«Вазелин прожигает кожу»: блогер Кирилл «Руки-Базуки» планирует сделать вторую операцию

Фрик-блогер из Пятигорска Кирилл Терешин, известный как «Руки-Базуки», опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показал результаты анализов после первой операции по выкачиванию из левой руки вазелина.

Операцию ему сделали 3 июня 2025 года. На кадрах видно, что многие показатели в анализах красные. Сам 29-летний Терешин признается, что в его конечностях есть воспалительные процессы. Сейчас рука покраснела и обросла черной корочкой, которая не сходит уже третий месяц.

«Вам редко кто покажет правдивые анализы. Это все конфиденциально. Рукам (базукам — прим. ред.) уже 8 лет, а это очень долгий срок», — оправдывается Кирилл.

В ближайшем будущем его ждет еще одно хирургическое вмешательство. Блогер надеется, что под нож он ляжет до конца сентября. Очередная рискованная операция будет под сомнительным участком кожи.

«Это не сепсис, не гангрена. Вазелин прожигает кожу. Эта кожа у меня такого цвета уже на протяжении семи лет. Она живая. Если мы бы все убрали, пришлось бы кожу срезать, и была бы огромнейшая дырка», — объяснил Терешин.

Ранее блогер Кирилл Терешин заявил, что ему не нравятся свои накачанные синтолом руки.