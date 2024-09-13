«Сейчас они мне не нравятся»: блогер Кирилл Терешин пожалел, что накачал руки синтолом

Блогер Кирилл Терешин, известный как «Руки-Базуки», пожалел, что накачал конечности синтолом. Сейчас ему не нравится результат: о сделанном молодой человек говорит как о «глупой ошибке».

Об этом узнал сайт Kp.ru.

28-летний Терешин рассказал: перед тем, как сделал из себя «качка», жил на зарплату 15 тыс. рублей в месяц, ходил в спортзал. Однако для прогресса требовалось хорошо питаться и употреблять протеин – денег на это не было.

«Жалею, что сделал такие руки. Это была глупая ошибка, сейчас они мне не нравятся», - рассказал он.

Терешин уже перенес одну операцию. Говорит, что сейчас организм в порядке. Красное пятно на левой руке он объяснил попаданием раствора под кожу.

Сейчас объем его рук – 52 см. Заниматься спортом блогер не может – руки начинают воспаляться. Он не теряет надежды на здоровую старость: говорит, что стал питаться правильно и не пьет алкоголь.

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