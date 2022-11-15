Ваза за 800 тысяч и сумка Chanel: Ольгу Орлову одарили люксом
13 ноября певица Ольга Орлова с размахом отметила своё 45-летие. Торжество посетили почти все звёзды отечественного шоу-бизнеса, в числе которых Анна Седокова, Ксения Бородина, Алсу. Сегодня девушка решила похвастаться подарками, стоимость которых не по карману среднестатистическому россиянину.
Друзья артистки знают, что она является большой поклонницей предметов интерьера, поэтому один из гостей преподнёс Орловой вазу Lalique, которая стоит 833 тысячи рублей.
Среди других люксовых подарков была и сумка Chanel, и платок Hermes, и роскошная цепь на тело.
Ольга похвасталась роскошным подарком. Фото из личного архива Орловой
Вечеринка Орловой стала самым обсуждаемым событием минувших дней. Тем не менее не все оценили мероприятие по достоинству. Так, мужу Анны Седоковой явно не понравилось столь бурное отмечание, и на фоне этого пара даже поругалась. Подробности читайте в этой статье.