«Муж со мной не разговаривает»: в отношениях Анны Седоковой с Янисом снова проблемы

Отношения Анны Седоковой с Янисом Тиммой в последнее время часто обсуждаются. Ходили слухи, что пара подала документы на развод, но Анна опровергла эти домыслы. Сейчас певица вновь поделилась информацией о своей личной жизни, правда, на этот раз новости не такие радостные. Кажется, супруги вновь поругались.

На днях Седокова прилетела в Москву, чтобы отметить день рождения Ольги Орловой. Продолжилось торжество в караоке-баре. Девушка настолько увлеклась мероприятием, что утром обнаружила у себя пропажу ювелирного украшения. Несмотря на то, что в социальной сети Анна вела подробный отчет и выкладывала фотографии только с подругами, подобное поведение явно не понравилось супругу. «Кажется, мой муж со мной не разговаривает, и я его абсолютно понимаю. Но в оправдание себе могу сказать, что во всем виноваты мои лучшие подружки, с которыми я проговорила весь вечер», – заявила певица.

К слову, Седокова не одна делится эксклюзивными подробностями о себе. Ее примеру последовала и Анастасия Волочкова, которая сообщила о романе с попавшим под санкции Джимом Керри. Подробности читайте в этой статье.