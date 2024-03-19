Василий Ливанов высмеял режиссера «Шерлока Холмса» Масленникова за некомпетентность и приспособленчество

Актер Василий Ливанов обвинил режиссера «Шерлока Холмса» Игоря Масленникова в некомпетентности. По его мнению, у него совершенно не было знаний детективного жанра, но при этом он все равно взялся за фильм.

88-летний народный артист РСФСР вспомнил, как ему тяжело было работать на съемочной площадке вместе с кинематографистом. Он отметил, что проект не провалился только благодаря актерскому составу и оператору Юрию Векслеру. Как признался Ливанов, Масленников отказывался принимать то, что не обладал талантом, поэтому, когда команда делала что-то хорошо без его руководства, он говорил: «Вы угадали тайный замысел режиссера».

«За Масленниковым была номенклатура, вот была его сила. У него были связи. <…> Естественно, это были его пути приспособления. Кто не может талантом пробиться, пытаются через связи делать свои дела», - сообщил актер в беседе с aif.ru.

По словам Ливанова, режиссер всего добивался только через приспособленчество, «выслуживаясь» перед руководителями кино. При этом он отметил, что действительно достойный хороших проектов Илья Авербах довольствовался малым, хотя обладал большим талантом и мастерством.

Ранее Василий Ливанов рассказал, что на роль Холмса планировали взять другого актера.