Василий Ливанов рассказал, что на роль Холмса планировали брать другого актера. Об этом сообщает aif.ru.

По словам народного артиста РСФСР Василия Ливанова, роль в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» ему досталась благодаря давлению оператора «Ленфильма» Юрия Векслера. Он уговорил режиссера Игоря Масленникова взять на главную роль именно Ливанова.

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: „Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду“. Вот и все», — рассказал актер.

Ливанов добавил, что на роль Шерлока Холмса режиссер рассматривал несколько кандидатур, среди которых его не было.

«Кайдановского, моего приятеля. И Юрского, по-моему», — вспомнил он.

При этом слова режиссера Масленникова о том, что он изначально рассматривал Ливанова в качестве единственного кандидата на роль Холмса, актер назвал враньем.

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