«Утратила профессионализм»: Василий Ливанов прокомментировал неудачи Чулпан Хаматовой за границей

Актер Василий Ливанов заявил, что его коллега Чулпан Хаматова терпит неудачи за границей из-за того, что утратила профессионализм. По его мнению, талантливый артист будет востребован везде, несмотря на языковой барьер.

Напомним, что в 2022 году Хаматова покинула Россию и перебралась в Латвию, где начала строить карьеру заново. Первое время у нее не было работы в принципе, но потом ей стали предлагать роли в театре. Правда, постановки то отменялись, то не пользовались успехом. Одной из причин провалов актрисы называли то, что она не знает в совершенстве латышский язык. Однако «Шерлок Холмс» Ливанов уверен – дело вовсе не в этом.

«В нашей профессии в любой стране самое главное, чтобы ты был профессионал, потому что во всем мире законы искусства для всех одинаковы. Значит, утратила профессионализм она. Так бывает, когда не об искусстве думаешь, а ерундой всякой занимаешься», - поделился народный артист в беседе с aif.ru.

По мнению Ливанова, Хаматова сама приняла решение выступать против России, и ее к этому никто не принуждал. И уделять ей время, разговаривать о ней он не видит смысла.

Ранее Станислав Садальский высказался о возможном возвращении в Россию Чулпан Хаматовой.