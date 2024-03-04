Иван Охлобыстин назвал Макаревича* и Гребенщикова* «молью на старой хозяйской шубе»

Актер Иван Охлобыстин откровенно признался, что никогда не подаст руки лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ), занявшему антироссийскую позицию.

«Я люблю эту страну. Я принадлежу ей. Я готов за нее пострадать. Она мне все дала. Да, я всю жизнь работал. Я не воровал. Я был здесь счастлив, я пережил все главные мгновения своей жизни здесь», - сказал Охлобыстин в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», добавив, что никогда не смог бы жить за границей.

Он также подчеркнул, что в детстве пел у пионерского костра песни Макаревича*, искренне восхищался лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым*(признан иноагентом на территории РФ) и считал талантливым писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом на территории РФ). Артист выразил сожаление, что сейчас эти люди не на стороне России.

«Я, например, не подам руку Макаревичу после того, как он спел для ВСУ», - заверил Охлобыстин.

При этом он выразил уверенность, что на смену сбежавшим «макаревичам»* придут новые талантливые артисты, лидеры общественного мнения, любящие свою страну.

«Деятели культуры не могут быть сбежавшими. Значит, это не деятели культуры, а паразиты, использовавшие культуру, как кормовую базу. Деятели культуры не существуют вне своей культуры», - пояснил звезда сериала «Интерны».

Охлобыстин также отметил, что в России ничего нельзя изменить извне, только изнутри. Поэтому сбежавшие артисты вызывают отторжение и брезгливое чувство.

«Из-за рубежа они пытаются паразитировать на брошенной ими аудитории, уговаривая ставить себе «лайки» из-за монетизации YouTube. Это что? Это не деятели культуры. Это моль на старой хозяйской шубе», - заключил актер.

Ранее певец Стас Михайлов впервые высказал журналистам свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют Родину. Артист выразил уверенность, что «они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги».

*Признаны иностранными агентами на территории России