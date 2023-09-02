Васильев разоблачил Пугачеву: тайна красоты

После уезда из России Алла Пугачева претерпела феноменальное преображение. Знаменитость показала новый овал лица, который стал более четким, а ее скулы стали острыми. Примадонна смогла избавиться от морщин, ее кожа стала натянутой и без единой складки на лбу.

Известный историк моды Александр Васильев недавно видел вживую Примадонну. Он был восхищен ее новым внешним видом и утверждает, что певица не выглядела так хорошо уже давно.

Васильев сравнил Пугачеву с фарфоровой статуэткой. По его словам, у знаменитости гладкая кожа и красивый макияж. Добиться этого удалось благодаря правильному уходу за лицом, считает он.

«Уход за кожей — это залог женской красоты. Многие женщины об этом забывают, а зря», — пояснил Васильев.

Однако многие убеждены, что Пугачева неоднократно пользовалась услугами пластических хирургов, пишет mk.ru.

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