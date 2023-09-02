Цветущее настроение: жена Янина шокировала своим видом после известия о его смерти
Жена Алексея Янина показала себя в цветущем виде после известия о смерти актера.
Певица Дарья Клюшникова, супруга актера Алексея Янина, после его инсульта решила жить с ребенком отдельно от супруга. Несмотря на это, она и их сын Андрей регулярно навещали Алексея по выходным.
Клюшникова часто сталкивалась с критикой в интернете. Фанаты Янина утверждают, что она оставила его, чтобы избежать утомительных обязанностей по уходу за больным и постоянных визитов к врачам.
Без критики и не обошелся недавний выход певицы на школьную линейку. Цветущая от радости Клюшникова надела роскошное короткое платье, а сына облачила в красивый синий костюм.
Напомним, что Алексея Янина доставили в больницу вечером 1 сентября. Сердце актера не выдержало несмотря на усилия врачей.
Ранее мы писали, что происходило с Алексеем Яниным в больнице.