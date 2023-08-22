Актер Васильев призвал Пугачеву извиниться перед россиянами и вернуться в РФ

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал заявление певицы Аллы Пугачевой о «холопах и рабах» и озвучил условие, при котором россияне смогут ее простить. По мнению звезды «Сватов», ей следует просто извиниться.

Как сообщил Васильев в беседе с Аргументами и Фактами, Алла Борисовна всегда была довольна резка в выражениях. Однако в этот раз она перешла черту, и эти ее слова о народе абсолютно недопустимы. Но при этом, как считает актер, вокалистка по-прежнему в стране любима, и многие поклонники смогут забыть о плохом, если их кумир покается.

Анатолий Александрович обратился к Пугачевой и призвал ее просить прощения, а после возвращаться обратно в Россию.

«Ну, если, Алла, ты любима народом, просто можешь сказать одно слово заветное. Это слово «простите». И все будет открыто, и скажут тебе: возвращайся, Алла, береги себя, а мы — тебя», - сказал актер.

При этом Васильев подчеркнул, что Пугачева, даже если понимает, что ей нужно извиниться, не делает этого из-за гордыни.

Ранее экс-депутат Роман Худяков заподозрил у Аллы Борисовны депрессию. По его мнению, певица вернулась к вредным привычкам, несмотря на проблемы со здоровьем, чтобы справиться с негативными мыслями, которые посещают ее в эмиграции.